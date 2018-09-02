أمير الكويت يزور واشنطن يوم الاثنين ويجري مباحثات مع ترامب
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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى واشنطن يوم الاثنين في زيارة عمل ويعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيبحثان قضايا التجارة والاستثمار والتعاون الأمني في اجتماعهما المقرر في الخامس من سبتمبر أيلول.
وقاد أمير الكويت جهود الوساطة لحل خلاف نشب منذ عام عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.
واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتوثيق صلاتها بعدوتهم الإقليمية إيران. وتنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة هي محاولة للمساس بسيادتها.
وانحاز ترامب علنا إلى صف السعودية والإمارات في بداية الأزمة لكنه بدأ بعد ذلك يحث على التوصل لحل لاستعادة الوحدة في الخليج والحفاظ على جبهة موحدة في مواجهة إيران.
ونشرت رويترز تقريرا في يوليو تموز نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب قالوا إن إدارة ترامب تمضي قدما سرا في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع الدول الخليجية الست ومصر والأردن لأهداف من بينها التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.
وقالت مصادر إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقتا اسم "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر تشرين الأول على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن الأزمة مع قطر قد تشكل عقبة كبرى أمام الأمر.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز