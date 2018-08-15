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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 11:04 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:04

الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر يتحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية في لندن يوم 24 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء. (reuters_tickers)