أمير قطر يزور أمريكا اللاتينية يوم الاثنين
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم السبت أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيزور أمريكا اللاتينية يوم الاثنين.
وتسعى الدوحة لبناء شراكات جديدة في مجالي التجارة والأعمال منذ أن أدى خلافها العام الماضي مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطيعة سياسية واقتصادية بين الطرفين.
وقالت الوكالة القطرية "سمو أمير البلاد المفدى يقوم في الأول من أكتوبر المقبل بزيارة دولة إلى عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية تشمل كلا من الإكوادور وبيرو وباراجواي والأرجنتين وذلك تلبية لدعوة من رؤسائها".
وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ولها استثمارات في الأرجنتين عبر شركة قطر للبترول وتتطلع إلى التوسع في أمريكا اللاتينية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز