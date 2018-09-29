محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 09:56 ص 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:56

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أرشيف رويترز (reuters_tickers)