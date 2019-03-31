هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 02:06 م

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال القمة العربية بتونس يوم الأحد. تصوير: زبير السويسي - رويترز

تونس (رويترز) - غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة العربية التي بدأت أعمالها في تونس يوم الأحد والتي جمعته بعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز لأول مرة منذ أعلنت السعودية ودول عربية حليفة لها مقاطعة الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر غادر تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الثلاثين.

وقالت قناة العربية التلفزيونية إن أمير قطر غادر تونس دون إلقاء كلمة في القمة.

وكان أمير قطر قد وصل إلى تونس في وقت سابق يوم الأحد.

(تغطية صحفية للنشرة أحمد طلبة وإيريك كنكت - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير منير البويطي)

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