هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 04:23 م

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل يوم 2 أغسطس آب 2019. تصوير: فرانسوا فولسكارتس - رويترز

روما (رويترز) - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الأربعاء إن تركيا أوضحت أن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا ستكون محدودة مضيفا أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

وقال ستولتنبرج للصحفيين إن تركيا لديها "مخاوف أمنية مشروعة" وانها أبلغت الحلف بشأن الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا في وقت سابق يوم الأربعاء.

وأضاف قائلا عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي "حصلت على تطمينات بأن أي تحرك قد يُتخذ في شمال سوريا سيكون متناسبا وموزونا".

وأوضح "من المهم تجنب التحركات التي تزيد من زعزعة الاستقرار والتوتر وتسبب المزيد من المعاناة للمدنيين".

(تغطية انجيلو امانتي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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