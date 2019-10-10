أثينا (رويترز) - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الخميس إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سوريا.
وأبلغ ستولتنبرج الصحفيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس موتسوتاكيس في أثينا "أعول على تركيا للتحلي بضبط النفس لضمان أن تكون تصرفاتها في شمال سوريا موزونة ومتناسبة وتتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية".
وأضاف قائلا "يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو داعش".
وقال ستولتنبرج إن التحالف الدولي حقق "تقدما هائلا" في الحرب على الدولة الإسلامية بعد تحرير مساحات من الأراضي من قبضة التنظيم تعادل مساحة المملكة المتحدة.
وقال "ينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)