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علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. صورة من أرشيف رويترز.

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لندن (رويترز) - قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم الاثنين إن البلاد بحاجة إلى حوار بناء لتفادي التوترات مع جيرانها بعد الهجوم على عرض عسكري يوم السبت أودى بحياة 25 شخصا.

وأضاف "من الضروري أن نعي تماما ونزيد من حواراتنا البناءة لتحييد مؤامرات الأعداء الذين يريدون إشاعة الشكوك والاختلافات بين الدول الإقليمية".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز