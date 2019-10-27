هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 03:13 م

صورة من أرشيف رويترز التقطت من مقطع مصور بُث على شبكة الإنترنت لرجل يُزعم أنه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أول ظهور له في مسجد بالموصل.

من أحمد رشيد وفيل ستيوارت

بغداد/واشنطن (رويترز) - قالت مصادر يوم الأحد إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قُتل في عملية عسكرية أمريكية بسوريا، في حين سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ببيان مهم" في البيت الأبيض.

وتبحث الولايات المتحدة عن البغدادي منذ وقت طويل. وتزعم البغدادي تنظيما سيطر في يوم من الأيام على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة الخلافة. وارتكب التنظيم فظائع بحق أقليات دينية وشن هجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن غارة نُفذت أثناء الليل واستهدفت البغدادي لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وذكر مسؤول أمريكي في وقت لاحق أن قوات العمليات الخاصة شاركت في المهمة الأمريكية التي جرت في منطقة إدلب السورية.

وقاد البغدادي التنظيم المتشدد منذ عام 2010 عندما كان مجرد جماعة سرية تابعة لتنظيم القاعدة في العراق. وخسر التنظيم معظم الأراضي التي كانت خاضعة له لكنه لا يزال يمثل تهديدا. ولفترة طويلة ساد اعتقاد أن البغدادي يختبئ في مكان ما على الحدود العراقية السورية. وعرضت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار نظير إلقاء القبض عليه.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وأضاف أن القوات الأمريكية انتشلت جثة البغدادي وجثة رجل يُعتقد أنه نائبه. وأشار إلى العثور أيضا على جثث ثلاثة رجال وثلاث نساء.

وأوضح نقلا عن مراقبين في المنطقة أن ثماني طائرات هليكوبتر شاركت في الهجوم علاوة على طائرات استطلاع.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بشأن مقتل البغدادي.

وقال أحد المصدرين العراقيين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

* لقطات بثها التلفزيون العراقي

وبث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات ليلية لانفجار وأخرى مصورة نهارا لحفرة في الأرض قائلا إنها آثار الغارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

ونقل التلفزيون عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية قوله إن أجهزة الاستخبارات العراقية ساهمت في تحديد موقع البغدادي.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إن جهودا استخباراتية مشتركة مع الولايات المتحدة أدت إلى "عملية ناجحة" في إشارة أخرى على ما يبدو للغارة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن تسعة أشخاص قتلوا خلال الغارة التي استمرت ساعتين بينهم امرأتان وطفل واحد على الأقل. ولم يعرف المرصد السوري ما إذا كان البغدادي ضمن القتلى.

وذكر المرصد الذي يدير شبكة مصادر في سوريا أن منزلا يعتقد أنه كان الهدف الرئيسي تعرض للقصف من الجو قبل أن ينزل مقاتلون من طائرات هليكوبتر ويخوضون اشتباكات على الأرض.

وقال مسؤول تركي كبير إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وصل إلى مكان في سوريا أفادت تقارير بأنه قُتل فيه في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد قبل حوالي 48 ساعة من العملية.

وأضاف أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض "مع الأطراف المعنية".

قالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق يوم الأحد إن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل هجوم في محافظة إدلب السورية.

وأضافت الوزارة على تويتر "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت مجلة نيوزويك التي كانت أول من أوردت النبأ إن مسؤولا في الجيش الأمريكي‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬أبلغها بأن البغدادي قُتل.

* "شيء كبير للغاية حدث للتو"

كان ترامب أشار إلى أن أمرا حدث عندما كتب تغريدة على تويتر قال فيها "شيء كبير للغاية حدث للتو".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في وقت متأخر يوم السبت إن ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش). ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

ويتعرض ترامب لانتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مما سمح لتركيا بمهاجمة حلفاء واشنطن الأكراد لإقامة "منطقة آمنة".

وعبر كثيرون ممن انتقدوا قرار ترامب عن قلقهم من أن تؤدي تلك الخطوة لاستعادة تنظيم الدولة الإسلامية قوته بما يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية.

ومن شأن إعلان مقتل البغدادي أن يساهم في تهدئة تلك المخاوف وأن يعزز موقف ترامب داخليا في وقت يواجه فيه تحقيقا بهدف مساءلته في مجلس النواب الأمريكي.

*الرسالة الأخيرة

خشي مسؤولون أمريكيون من أن تسعى الدولة الإسلامية لاستغلال الفوضى في سوريا لكنهم رأوا أيضا فيها فرصة محتملة إذ توقعوا أن تحاول قيادات التنظيم التخلي عما اعتادت عليه من السرية للتواصل مع عناصرها مما قد يشكل فرصة للولايات المتحدة وحلفائها لرصدهم.

ونشرت الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 16 سبتمبر أيلول رسالة صوتية مدتها 30 دقيقة قالت إنها من البغدادي وذكر فيها أن العمليات تحدث يوميا ودعا أنصاره لتحرير نساء محتجزات في مخيمات بالعراق وسوريا بسبب صلاتهن المزعومة بالتنظيم.

وقال البغدادي في الرسالة الصوتية أيضا إن الولايات المتحدة ووكلاءها تعرضوا للهزيمة في العراق وأفغانستان وإن واشنطن "استُدرجت" إلى مالي والنيجر.

وحكم تنظيم الدولة الإسلامية في أوج قوته الملايين في مساحات شاسعة امتدت من شمال سوريا مرورا ببلدات وقرى في وادي كل من نهري دجلة والفرات ووصولا لمشارف العاصمة العراقية بغداد.

وقتل التنظيم المتشدد آلاف المدنيين لدى تنفيذه لما وصفته الأمم المتحدة بحملة إبادة جماعية بحق الأقلية اليزيدية في العراق.

كما أثار التنظيم اشمئزاز العالم بسبب عمليات قطع رؤوس أجانب من دول شملت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عشرات الهجمات أو ألهم منفذيها ووقعت تلك الهجمات في عشرات المدن ومن بينها باريس ونيس وأورلاندو ومانشستر ولندن وبرلين إضافة لدول مجاورة لسوريا والعراق منها تركيا وإيران والسعودية ومصر.

لكن هزيمة التنظيم عام 2017 في الموصل العراقية والرقة السورية، معقليه الرئيسيين في البلدين، جردت البغدادي المولود في العراق من لقب "خليفة" وحولته لهارب.

وتسببت ضربات جوية أمريكية في قتل أغلب قيادات التنظيم البارزة على مدى حملة شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة دامت نحو ثلاث سنوات. وقبل نشر التسجيل المصور له في أبريل نيسان وردت تقارير متضاربة عن مصير البغدادي.

وعلى الرغم من خسارة التنظيم للسيطرة على آخر مناطق مهمة كانت خاضعة له يُعتقد أن الدولة الإسلامية لها خلايا نائمة في أنحاء العالم وأن بعض مقاتليها يعملون في الخفاء في الصحراء السورية وبعض المدن العراقية.

(تغطية إضافية خليل العشاوي من سوريا ودانييل واليس وستيف هولاند من واشنطن وباريسا حافظي من دبي وأحمد أبو العينين من بغداد وليزا بارينجتون من بيروت وأورهان جوشكون من أنقرة وإزجي إركويون من اسطنبول - إعداد ياسمين حسين وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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