هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 12:16 م

محتجون ضد الحكومة في بيروت يوم 28 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ألكيس قنسطنطينيديس - رويترز

بيروت (رويترز) - قال شهود من رويترز إن أنصارا لجماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل اشتبكوا مع محتجين عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت يوم الثلاثاء وهدموا خيامهم مما دفع الشرطة للتدخل.

وكان الأنصار يرددون هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل.

وبدأ الأمر عندما شق أنصار حزب الله وحركة أمل طريقهم داخل مخيم الاحتجاج على جسر الرينج بوسط بيروت وحاولوا جعل المحتجين يفتحون الطريق.

(تغطية صحفية إريك كنيكت - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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