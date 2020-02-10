هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 06:56 م

مركبات عسكرية تركية خلال نقلها عبر معبر حدودي إلى محافظة إدلب السورية يوم التاسع من فبراير شباط 2020. تصوير: خليل عشاوي - رويترز.

أنقرة (رويترز) - قالت الرئاسة التركية يوم الاثنين إن مسؤولين أتراكا أبلغوا وفدا روسيا زائرا بأن الهجمات على مواقع المراقبة التركية في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف على الفور وبأن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد.

كانت أنقرة قالت في وقت سابق إن قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا قتلت خمسة جنود أتراك من بين آلاف القوات المنتشرة هناك للمساعد في صد هجوم سوري لاستعادة آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد بعد قرابة تسعة أعوام من الحرب.

وقالت الرئاسة التركية في بيان عقب محادثات بين مستشار الرئاسة إبراهيم كالن والوفد الروسي إنه تم إبلاغ الروس بأن الهجمات على القوات التركية غير مقبولة ويتعين على موسكو الوفاء بواجباتها بموجب اتفاق خفض التصعيد المبرم عام 2018 بين أنقرة وموسكو.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير سها جادو)

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