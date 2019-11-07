هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 05:38 م

رئيس جنوب السودان سلفا كير (إلى اليمين) يصافح زعيم المتمردين السابق ميك رشار في جوبا في صورة بتاريخ 19 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: جوك سولومون - رويترز.

كمبالا (رويترز) - ذكرت الرئاسة الأوغندية في بيان يوم الخميس أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار اتفقا على تأجيل تشكيل حكومة وحدة 100 يوم بعد مهلة تنقضي في 12 نوفمبر تشرين الثاني، وذلك في محاولة لكسب الوقت بعد مخاوف من تجدد الحرب في حالة ممارسة ضغوط على الجانبين.

والتقى كير ومشار في أوغندا في مسعى اللحظة الأخيرة لحل الخلافات التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة بحلول الموعد النهائي.

وكان كير ومشار وقعا اتفاق سلام في سبتمبر أيلول 2018 تحت ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات إقليمية.

وانزلق جنوب السودان الغني بموارد النفط إلى حرب أهلية في 2013 بعدما عزل كير نائبه مشار. وأودى الصراع بحياة نحو 400 ألف شخص، مما تسبب في مجاعة وأوجد أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ويتبادل الجانبان اللوم في عدم الوفاء ببنود رئيسية في اتفاق السلام، خاصة دمج القوات المتحاربة.

وقالت الرئاسة الأوغندية في البيان إن اجتماع يوم الخميس "عقد في أجواء ودية".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن هناك "مهام حاسمة لم تكتمل" مرتبطة بالاتفاق، خاصة ما يتعلق منها "بالترتيبات الأمنية ونظام الحكم".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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