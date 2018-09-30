أول جماعة مسلحة تبدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح بشمال غرب سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 09:40 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:40

منظر عام لميدان الساعة في وسط إدلب. صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)