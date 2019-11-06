القدس (رويترز) - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) يوم الأربعاء إن مفوضها العام قرر التنحي جانبا لحين استكمال تحقيق بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.
ويخضع المفوض العام بيير كرينبول لتحقيق تجريه الأمم المتحدة بسبب قضايا إدارية.
وقالت الأونروا في بيان "قرر المفوض العام التنحي جانبا إلى حين اكتمال العملية. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد كريستيان ساوندرز قائما بالأعمال خلال الفترة المعنية".
(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)