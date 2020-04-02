هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 07:07 م

القدس (رويترز) - قالت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية متطرفة شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.

وسيتم نقل نحو 4500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براق بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها.

ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).

ويقدر خبراء الطب أن ما يصل إلى 38 في المئة من سكان بني براق البالغ عددهم 200 ألف مصابون بالفيروس وأن البلدة قد تشكل قريبا ما يصل إلى 30 في المئة من الحالات على مستوى البلاد.

ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية في بني براق، التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أعلى 100 مرة تقريبا من المتوسط ​​الوطني. والعديد من السكان فقراء وبعضهم استمع إلى الحاخامين الذين رفضوا إجراءات مكافحة الفيروس لعدم ثقتهم في الدولة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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