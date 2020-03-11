هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 07:40 م

من مايكل هولدن

لندن (رويترز) - قضت لجنة مراجعة اسكتلندية مستقلة يوم الأربعاء بأنه يمكن لعائلة الليبي الوحيد الذي أُدين في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتنلدا عام 1988 أن تستأنف الحكم بإدانته بعد أن خلُصت إلى أنه ربما حدث إجهاض للعدالة.

وانفجرت طائرة الركاب التابعة لشركة بان أمريكان في رحلتها رقم 103 فوق بلدة لوكربي في ديسمبر كانون الأول 1988 في طريقها من لندن إلى نيويورك مما تسبب في مقتل 270 شخصا كانوا على متنها معظمهم أمريكيون كانوا في طريقهم لوطنهم للاحتفال بعيد الميلاد.

وفي 2001 حُكم على الليبي عبد الباسط المقرحي، ضابط المخابرات الليبية السابق، بالسجن مدى الحياة عقب إدانته بقتل 243 راكبا و16 شخصا من طاقم الطائرة و11 شخصا من سكان لوكربي، على الأرض، في الهجوم.

وتوفي المقرحي في ليبيا عام 2012 بعدما ظل يدفع ببراءته بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه بقرار من الحكومة الاسكتلندية لأسباب إنسانية بعد تشخيص حالته على أنه مريض بسرطان في مراحله الأخيرة.

ويوم الأربعاء قالت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية إنها أحالت الحكم بإدانة المقرحي للمحكمة العليا في اسكتلندا، وهي المرة الثانية التي تُمنح فيها اللجنة تصريحا للطعن في الحكم.

وقالت "تعتقد اللجنة الآن أنه ربما حدث إساءة لتطبيق العدالة في قضية السيد المقرحي" موضحة أن هناك سببين لقرارها هما أن حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة لم يُكشف عنه النقاب.

وقال بيل ماثيوس رئيس اللجنة في بيان "نشير إلى أنه أُتيحت معلومات إضافية منذ مراجعتنا الأخيرة، بينها ما هو مشاع، واللجنة تدرسها الآن وتُقيمها".

وأضاف "أنا على يقين بأن المسألة ترجع الآن للجهة الملائمة.. المحكمة العليا.. لتنظر في كل القضايا المثارة في بيان الأسباب التي نقدمها".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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