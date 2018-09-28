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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 02:32 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:32

طفل نجا من ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية يقف فوق حطام حافلة في صعدة باليمن يوم 4 سبتمبر أيلول 2018 . تصوير. نايف رحمة - رويترز (reuters_tickers)