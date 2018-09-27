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الكويت (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني إن حريقا اندلع يوم الخميس في جزء من مقره الجديد قيد الإنشاء بالعاصمة وإن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماده.

وقال البنك في تغريدة على حسابه على تويتر "تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات".

ووجه البنك في تغريدة أخرى الشكر للإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة "على سرعة الاستجابة لإطفاء الحريق الذي اندلع في أحد مرافق قيد الإنشاء في مبنى بنك الكويت الوطني الجديد، ولعملائنا ومتابعينا الكرام على حرصهم على سلامة الجميع".

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز