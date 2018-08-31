إدارة ترامب ستلغي جزءا من تمويل الأونروا الأسبوع المقبل
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طفلة فلسطينية تحمل لافتة تندد بخفض التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أثناء مظاهرة داخل مقر الوكالة في مدينة غزة يوم 12 أغسطس آب 2018. تصوير محمد سالم - رويترز.(reuters_tickers)
من ليزلي روتون
واشنطن (رويترز) - قال مصادر مطلعة يوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعلن خلال أيام قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتعهدت الإدارة بدفع 60 مليون دولار للوكالة في يناير كانون الثاني لكنها حجبت 65 مليونا أخرى بانتظار مراجعة للتمويل. وقالت المصادر إن هذا الجزء المحجوب سيلغى الآن.
وسيمثل إلغاء التمويل الأمريكي ضربة للوكالة التي تدعم حاليا أكثر من خمسة ملايين شخص في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي التحرك بعد أسبوع من قطع واشنطن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون ودولار ومن المرجح أن يؤجج التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأمريكي.
ووجه أعضاء في إدارة ترامب انتقادات علنية للوكالة من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون. وأثارت القيادة الفلسطينية غضب البيت الأبيض بمقاطعة مساعيه للسلام منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في تغيير لسياسة أمريكية استمرت عقودا.
وقالت متحدثة باسم الخارجية لرويترز "ليست لدينا إعلانات بشأن تمويل الأونروا في الوقت الراهن".
وفي وقت سابق يوم الجمعة قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا ستزيد مساهمتها للأونروا لأن أزمة التمويل تؤجج حالة عدم اليقين. وقال ماس "خسارة هذه المنظمة قد تفجر سلسلة من ردود الأفعال التي يصعب احتواؤها".
وتواجه الوكالة أزمة سيولة منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها. ودعت واشنطن الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز