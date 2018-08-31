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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 07:46 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:46

طفلة فلسطينية تحمل لافتة تندد بخفض التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أثناء مظاهرة داخل مقر الوكالة في مدينة غزة يوم 12 أغسطس آب 2018. تصوير محمد سالم - رويترز. (reuters_tickers)