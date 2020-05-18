هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 11:22 ص

المستوطن عميرام بن أوليئيل في محكمة اللد المركزية يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

اللد (إسرائيل) (رويترز) - أدانت محكمة إسرائيلية يوم الاثنين مستوطنا يهوديا بالقتل العمد لدوافع عنصرية في هجوم وقع عام 2015 أسفر عن مقتل زوجين فلسطينيين وطفلهما حرقا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ممثلو الادعاء إن عميرام بن أوليئيل اختار منزل عائلة دوابشة ومنزلا آخر في قرية دوما على افتراض أن بهما سكانا، قبل أن يلقي عليهما زجاجات حارقة ويكتب بالطلاء كلمة "انتقام" على الجدران.

وساهم مقتل الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا ووالديه سعد وريهام دوابشة في تصاعد العنف بعد انهيار محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة في عام 2014.

وينطوي حكم محكمة اللد المركزية بإدانة بن أوليئيل (25 عاما) بقتل الثلاثة على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. كما أدين بتهمتين بالشروع في القتل وتهمتين بإشعال حريق عمدا، لكن المحكمة برأته من تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأبرم متهم ثان قاصر في القضية صفقة مع الادعاء في العام الماضي تم بموجبها تخفيف التهم ضده من القتل إلى التآمر.

وجلس بن أوليئيل، الذي كان يضع قلنسوة بيضاء كبيرة ويمسك بكتاب يهودي مقدس، هادئا في قفص الاتهام أثناء قراءة الحكم. وقال إن المحققين الإسرائيليين أجبروه على الإدلاء باعتراف زائف بهجوم دوما.

وقال محاميه إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأبرزت القضية المستمرة منذ خمس سنوات ما يعتبره الفلسطينيون تباطؤا في الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد المتشددين اليهود، مقارنة بالرد السريع والقاتل أحيانا من قوات الأمن على أعمال مماثلة من قبل عرب.

وفي بيان نادر وصف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الحكم بأنه "حدث مهم في مكافحة الإرهاب اليهودي".

ونجا أحمد دوابشة شقيق علي من الهجوم لكنه أصيب بحروق خطيرة ويقوم على رعايته جده حسين.

وقال حسين دوابشة للصحفيين في المحكمة "قضيت عاما كاملا في المستشفى. لا أريد أن تعاني أي عائلة أخرى من هذه الفاجعة. كفى".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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