هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 08:01 ص

اللد (إسرائيل) (رويترز) - أدانت محكمة إسرائيلية مستوطنا يهوديا بالقتل العمد لدوافع عنصرية يوم الاثنين في هجوم في عام 2015 أسفر عن مقتل زوجين فلسطينيين وطفلهما حرقا في الضفة الغربية المحتلة.

وينطوي حكم محكمة اللد المركزية بإدانة عميرام بن أوليئيل (25 عاما) بقتل الثلاثة على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

ودفع المتهم بأن محققين إسرائيليين أجبروه على الإدلاء باعتراف كاذب بالهجوم على منزل أسرة الدوابشة في قرية دوما.

وقال محام عن أوليئيل يوم الاثنين إنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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