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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع في أنقرة يوم 9 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

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أنقرة (رويترز) - عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يسيطر جيشه وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معه على مدينة عفرين السورية بالكامل بحلول مساء يوم الأربعاء.

وكانت القوات المسلحة التركية قد طوقت المدينة يوم الثلاثاء.

وأضاف إردوغان في حديث لمسؤولي إدارات محلية في أنقرة أنه يجري إخراج المدنيين من عفرين في سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، في الوقت الذي تحقق فيه القوات التركية تقدما كبيرا أمام المقاتلين الأكراد في هجومها الذي بدأته منذ ما يقرب من شهرين.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز