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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 11:00 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:00

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع في أنقرة يوم 9 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.) (reuters_tickers)