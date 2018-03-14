إردوغان: تركيا ستجهز قريبا على المسلحين في شمال العراق
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة يوم 9 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء بسحق المسلحين في شمال العراق قريبا وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق.
وقال إردوغان لمسؤولي إدارات محلية في أنقرة "نبحث عن الخلايا الإرهابية في شمال العراق في كل فرصة ممكنة. قريبا سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال الأسبوع الماضي إن تركيا والحكومة المركزية العراقية سيبدآن عملية عسكرية مشتركة ضد المقاتلين الأكراد بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو أيار القادم.
وتوجه الطائرات الحربية التركية بانتظام ضربات إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي له معسكرات في المناطق الجبلية بشمال العراق بالقرب من الحدود مع تركيا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز