إردوغان: سنطرح أحداث غزة والقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
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إردوغان يتحدث في اسطنبول يوم الجمعة. تصوير: مراد سيزار - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة إنه سيطرح أحداث غزة، حيث قتل عشرات المحتجين الفلسطينيين هذا الأسبوع برصاص القوات الإسرائيلية، على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف إردوغان في بداية قمة طارئة للدول الإسلامية في اسطنبول ردا على أحداث هذه الأسبوع إن الولايات المتحدة عرقلت كل خطوة من أجل العدالة بمجلس الأمن الدولي.
ومضى يقول "ينبغي وبكل تأكيد محاسبة إسرائيل، أمام القانون الدولي، على الأبرياء الذين ذبحتهم. سنتابع تلك القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز