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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 06:13 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:13

إردوغان يتحدث في اسطنبول يوم الجمعة. تصوير: مراد سيزار - رويترز. (reuters_tickers)