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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 02:03 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:03

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع في أنقرة يوم 9 مارس اذار 2018 - صورة لرويترز من الرئاسة التركية (يحظر اعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الارشيف) (reuters_tickers)