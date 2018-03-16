إردوغان: على أمريكا سحب مسلحين من شرق الفرات إذا أرادت التعاون مع أنقرة
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع في أنقرة يوم 9 مارس اذار 2018 - صورة لرويترز من الرئاسة التركية (يحظر اعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الارشيف)(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة إن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.
وذكر إردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أرضروم بشمال شرق البلاد أن أنقرة لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج السورية.
وقال إردوغان إنه غير متأكد من النهج الذي سيسلكه وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في هذا الشأن.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز