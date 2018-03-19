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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 03:14 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:14

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة في صورة بتاريخ التاسع من مارس اذار 2018. صورة لرويترز من الرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف. (reuters_tickers)