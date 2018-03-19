إردوغان: عمليات تركيا في سوريا مستمرة إلى الشرق
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة في صورة بتاريخ التاسع من مارس اذار 2018. صورة لرويترز من الرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين إن العمليات العسكرية التركية في سوريا ستستمر إلى الشرق حتى يجري تطهير بلدات تمتد لمئات الكيلومترات صوب الحدود العراقية من المسلحين.
وفي كلمة بأنقرة بعد يوم من اقتحام القوات التركية ومقاتلي المعارضة المتحالفين معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا، قال إردوغان إن تركيا ستستهدف أيضا مناطق حول منبج والقامشلي وعين العرب ورأس العين.
وأضاف أن تركيا ستنفذ هجوما ضد مسلحين أكراد في شمال العراق إذا لم تطهر بغداد المنطقة منهم.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز