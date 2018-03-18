إردوغان: وسط مدينة عفرين السورية بات "تحت السيطرة"
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع في أنقرة يوم التاسع من مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من القصر الرئاسي التركي. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن وسط مدينة عفرين بات "تحت السيطرة تماما" وإن الأعلام التركية رفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.
وكان متحدث باسم الجيش السوري الحر المعارض المدعوم من تركيا ذكر في وقت سابق يوم الأحد أن قوات المعارضة دخلت عفرين قبل فجر يوم الأحد وأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز