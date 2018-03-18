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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 09:45 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:45

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع في أنقرة يوم التاسع من مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من القصر الرئاسي التركي. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف. (reuters_tickers)