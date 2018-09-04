إسبانيا تؤكد تقريرا بوقف بيع قنابل للسعودية
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(رويترز) - أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسبانية يوم الثلاثاء تقريرا إعلاميا قال إن إسبانيا أوقفت بيع قنابل للسعودية وسط مخاوف من استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن.
وقالت محطة كادينا سير إن وزارة الدفاع بدأت عملية إلغاء عقد وقعته إسبانيا والسعودية في 2015 لبيع قنابل موجهة بالليزر وسترد للرياض 9.2 مليون يورو دفعتها بالفعل مقابل هذه الصفقة.
وأضافت المحطة أن هذه القنابل كانت ستستخدم في اليمن.
وقالت متحدثة باسم الوزارة "نؤكد هذه الأنباء". وامتنعت عن إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وكانت منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية أخرى قد أدانت بيع الغرب أسلحة للسعودية وحلفائها في الحرب الدائرة في اليمن.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز