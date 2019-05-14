هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 02:49 م

مدريد (رويترز) - قالت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء إن إسبانيا سحبت فرقاطة من مجموعة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج لأن الأخيرة تركز الآن على تهديدات مزعومة من إيران بدلا من الهدف المتفق عليه وهو الاحتفال بذكرى بحرية تاريخية.

وقالت مرجريتا روبلز القائمة بأعمال وزيرة الدفاع للصحفيين في بروكسل "اتخذت الحكومة الأمريكية قرارا خارج الإطار المتفق عليه مع البحرية الإسبانية".

وأضافت أن هذا أدى لسحب الفرقاطة مينديث نونيث، وعلى متنها 215 بحارا، مؤقتا من المجموعة التي تقودها حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن لأن هدف البعثة لم يعد الاحتفال بمرور 500 عام على أول إبحار حول العالم في سفينة كما هو منصوص عليه في اتفاقية أمريكية إسبانية مشتركة.

وقالت روبلز إن إسبانيا تحترم القرار الأمريكي بالتركيز على إيران وستنضم إلى المجموعة مجددا فور عودتها إلى مهمتها الأصلية وأضافت "ستتصرف إسبانيا دائما كشريك جاد ويعتمد عليه كعضو في الاتحاد الأوروبي وداخل إطار حلف شمال الأطلسي".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الولايات المتحدة في بعض مخاوفها، بما في ذلك مشاركة إيران في الحرب السورية، فإنه لا يزال يدعم الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع طهران والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام.

وأعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في محاولة لعزلها وأرسل حاملة الطائرات وقاذفات بي-52 إلى الشرق الأوسط في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف لمواجهة تهديدات من إيران للقوات الأمريكية في المنطقة.

ويسعى ترامب أيضا لوقف صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران لإعادة التفاوض بشأن فرض قيود أشد على برنامجها النووي والتخلي عن دعمها لجماعات متحالفة معها في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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