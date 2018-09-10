إسبانيا ستجري محادثات مع السعودية بشأن صفقة قنابل بعد وقفها
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وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز في بروكسل يوم 12 يوليو تموز 2018. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
مدريد (رويترز) - ذكرت إسبانيا يوم الاثنين أنها ستجري محادثات مع السعودية بشأن بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للمملكة، بعدما أكدت الأسبوع الماضي أنها ستوقف الصفقة بسبب دور السعودية في حرب اليمن.
وقالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز أمام مجلس الشيوخ الإسباني "القرارات ستُتخذ وفقا للإطار الثنائي بين الدولتين الشريكتين اللتين وقعتا عقدا وسيُحل (الأمر) بطريقة ودية".
وكانت الوزارة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستوقف بيع القنابل وسط مخاوف بشأن استخدامها في الصراع اليمني.
ونددت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجماعات حقوقية أخرى بمبيعات الأسلحة الغربية للسعودية وحلفائها الذين يخوضون حربا في اليمن تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف وتركت 4.8 مليون شخص على شفا المجاعة.
وقالت وزارة الدفاع الشهر الماضي إنها لن تبيع مطلقا أسلحة قد تستخدم ضد سكان مدنيين واستنكرت قتل غير المقاتلين في اليمن. وأضافت أنها ستراجع أي مبيعات لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها والتي قد تشمل أسلحة يمكن استخدامها ضد المدنيين.
وقالت روبلز يوم الاثنين إن البيع المحتمل للقنابل الأربعمئة ليس مرتبطا بالاتفاق الإطاري لبيع السفن الحربية للسعودية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز