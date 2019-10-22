هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 12:54 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في صورة من أرشيف رويترز.

قاعدة الأمير سلطان الجوية (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الثلاثاء إن واشنطن تهدف إلى إعادة القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى الولايات المتحدة لا أن تبقيها في العراق "لمدة طويلة".

وقال إسبر من أمام بطارية لصواريخ باتريوت في قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض بالسعودية "الهدف ليس البقاء بالعراق لمدة طويلة، الهدف هو سحب جنودنا وإعادتهم إلى الديار في نهاية الأمر".

وأضاف أن التفاصيل بشأن الوقت الذي ستمضيه القوات الأمريكية في العراق لم يجر بحثها بعد وأنه سيجري مناقشات مع نظيره العراقي يوم الأربعاء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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