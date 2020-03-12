هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 04:55 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث في ولاية فرجينيا يوم الخامس من مارس اذار 2020. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الخميس أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد هجوم صاروخي في العراق أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجنديين أمريكيين وقال إن جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران تقف وراءه.

وقال إسبر للصحفيين "هجوم أمس الذي شنته جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمن نيرانا متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي".

وأضاف "دعوني أكون واضحا.. الولايات المتحدة لن تتساهل مع الهجمات على شعبنا ومصالحنا وحلفائنا".

وتابع "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل مثول الجناة أمام العدالة ومواصلة الردع".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك