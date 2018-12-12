إسرائيلية تفقد رضيعها بعد إصابتها في هجوم فلسطيني

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 07:50 م

قوات أمن وطوارئ إسرائيليين يعملون بموقع الهجوم الذي وقع عند محطة للحافلات قرب مستوطنة عوفرا يوم التاسع من ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: عمار عواد -رويترز.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رضيعا مبتسرا، أنجبته امرأة إسرائيلية كانت قد أصيبت برصاص أطلق من سيارة يقودها فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، توفي في المستشفى يوم الأربعاء.

وأصيبت شيرا إيش ران، التي كانت حاملا في شهرها السابع، وزوجها وخمسة آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الأحد عند محطة للحافلات قرب مستوطنة عوفرا. وقال الأطباء إنها أصيبت بالرصاص في البطن وإنها وضعت طفلها في حالة حرجة بعد ولادة قيصرية.

وقالت إسرائيل إن المسلح الفلسطيني لا يزال هاربا.

وقال نتنياهو في كلمة لوسائل الإعلام الأجنبية والدبلوماسيين "قلبي وقلوبنا مع شيرا وأفيخاي لوفاة طفل لم يتجاوز عمره أربعة أيام ولم يتم حتى تسميته".

وأضاف "قوات الأمن تسعى وراء القاتل وآمل أن نحصل على أخبار بشأن هذا الأمر في المستقبل القريب جدا".

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف نتيجة توقف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ وقت طويل.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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