هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 10:50 ص

اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي داخل أحد الأنفاق على الحدود مع لبنان في صورة من أرشيف رويترز.

القدس (رويترز) - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد بدء تأسيس شبكة مجسات تحت الأرض على امتدد الحدود مع لبنان لرصد بناء أي نفق عبر الحدود.

ويبدأ المشروع بعد عام من إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير مجموعة أنفاق للتسلل حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "كل أعمال الحفر تتم على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق" مشيرا إلى خط ترسيم الحدود مع لبنان.

وأضاف أن الشبكة التي تعتزم إسرائيل تأسيسها "ليست جدارا" بل مجسات لرصد الاهتزازات والصوت مدفونة تحت الأرض.

وقال إن إسرائيل أبلغت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بهذا العمل "للتأكد من أن الجميع على علم بما نقوم به وأننا نعمل على الجانب الإسرائيلي" من الحدود.

وتابع أن تأسيس الشبكة يبدأ يوم الأحد في قرية ميسجاف آم الحدودية الإسرائيلية وأن الحفر هناك قد يستمر لما يصل إلى شهرين.

وقال كونريكوس "الخطة بشكل عام هي توسيع مواقع المجسات ووضعها في مواقع إضافية على امتداد الخط الأزرق". ولم يعلن موعدا لانتهاء أعمال الإنشاء.

وقال "هذا إجراء وقائي... تقديراتنا الراهنة تشير إلى عدم وجود أنفاق هجومية عبر الحدود".

ونشبت آخر حرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في عام 2006.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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