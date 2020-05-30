هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2020 09:56 م

القدس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم السبت إن المدارس ستظل مفتوحة في إسرائيل على الرغم من تفشي مرض كوفيد-19 في مدرسة ثانوية، في حين هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة فرض قيود مواجهة فيروس كورونا إذا زادت معدلات الإصابة.

وألغت إسرائيل العديد من القيود خلال الأسابيع القليلة الماضية مع انخفاض معدلات الإصابة. لكن وتيرة الإصابات ارتفعت كثيرا يوم الجمعة بتسجيل 101 حالة جديدة، معظمها في مدرسة ثانوية في القدس، ارتفاعا من أربع حالات فقط يوم السبت الماضي.

وفي خطاب أذاعه التلفزيون، قال نتنياهو إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان ذلك يعني تغيرا في الاتجاه. وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كان هناك ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بما يتطلب تغيير السياسة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه سيجري إغلاق المدارس التي ظهرت بها حالات كوفيد-19 وأشارت إلى إعادة فتح مراكز إجراء فحوص فيروس كورونا للناس وهم في سياراتهم.

وقال نتنياهو "من السابق لأوانه قول ما إذا كان هناك تغيير في الاتجاه، ولكن ليس من السابق لأوانه كثيرا القول بوجود تراجع كبير فيما يتعلق بالانضباط".

وقال وزير التعليم يؤاف جلانت إن فريقا خاصا سيضمن تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس.

وسجلت إسرائيل نحو 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المجمل و284 وفاة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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