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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 09:19 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:19

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس. تصوير: كارلو اليجري - رويترز.

من جون أيرش وأرشد محمد

الأمم المتحدة (رويترز) - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران يوم الخميس بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلا إن ذلك أثبت أنها لم تتخل عن برنامجها للأسلحة النووية.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدم نتنياهو صورا ورسوما بيانية تظهر أين جرى تخزين نحو 15 كيلوجراما من المواد المشعة ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى التوجه للمواقع على الفور.

وقال نتنياهو في الكلمة التي استهدف معظمها إيران "اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعا سريا آخر في طهران، مستودعا لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري".

ولم يحدد نتنياهو المادة التي تحدث عنها ولم يشر إلى أن إيران تنتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 لكن إعلانه سيعزز على الأرجح الجهود الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد طهران.

وقال نتنياهو "منذ أن حصلنا على الأرشيف الذري كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوجراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟".

وأجاب قائلا "نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل".

وفي أبريل نيسان، كشف نتنياهو عما قال إنه أرشيف يظهر وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية قبيل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال إن المسؤولين الإيرانيين بدأوا في تطهير المستودع لكن لا يزال أمامهم الكثير من العمل لأن "لديهم ما لا يقل عن 15 حاوية شحن، إنها ضخمة، 15 حاوية مليئة بالمعدات والمواد المرتبطة بالنشاط النووي مخزنة هناك".

وأضاف "هذا يعني أن هذا الموقع يحوي ما يصل إلى 300 طن من المواد والمعدات النووية".

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وافقت طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الاقتصادية الأخرى.

وطالما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران تلتزم بتعهداتها في الاتفاق. وتمسكت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا بالاتفاق النووي وتعهدت بإنقاذه رغم قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال نتنياهو "بينما تواجه الولايات المتحدة إيران بعقوبات جديدة، تسترضي أوروبا وآخرون إيران بمحاولة مساعدتها للالتفاف على تلك العقوبات الجديدة".

ولم يتسن الوصول للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لإيران للحصول على تعقيب.

وانتقد نتنياهو أيضا نشاط الصواريخ الباليستية الإيراني وحدد ثلاثة مواقع قرب مطار بيروت قال إن حزب الله يقوم فيها بجعل الصواريخ دقيقة التوجيه.

وقال "في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، صواريخ يمكن توجيهها لأهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز