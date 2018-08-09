إسرائيل تحذر حماس من تصاعد العنف
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القدس (رويترز) - حذر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من تصاعد العنف وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين يدرسون إجلاء السكان من المناطق القريب من حدود غزة.
ونقل حساب الجيش على تويتر عن مسؤول عسكري كبير قوله "الطريقة التي تسير بها الأمور خطيرة. ستفهم حماس في الساعات المقبلة، كما حدث في الشهور الماضية، أن هذا ليس الاتجاه الذي تريده".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز