هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 02:24 م

منظر عام لمستوطنة إفرات (إلى اليسار) بالضفة الغربية يوم 28 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: رونين زفولون - رويترز.

القدس (رويترز) - أعلنت إسرائيل يوم الأربعاء عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاول إبرام اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، بدء مناقشات في الحكومة في الأول من يوليو تموز بشأن إعلان سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية.

وقال مكتب وزير الدفاع نفتالي بينيت في بيان إنه تمت الموافقة على أعمال البناء الجديدة بمستوطنة إفرات على أرض يمكن أن تستوعب "نحو سبعة آلاف وحدة سكنية".

وكتب بينيت، وهو قومي متدين من أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نتنياهو، على تويتر "يجب ألا يتوقف زخم البناء في البلاد ولو لثانية واحدة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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