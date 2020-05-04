هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 08:38 م

رجل وامرأة يتنزهان في عسقلان بإسرائيل يوم الاثنين. تصوير: امير كوهين - رويترز.

القدس (رويترز) - خففت إسرائيل يوم الاثنين قيودا كثيرة تم فرضها على الناس لمنع انتشار فيروس كورونا مع إشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نجاح البلاد في احتواء الفيروس حتى الآن.

وسيتم الآن السماح للإسرائيليين بالذهاب إلى أي مكان في البلاد بما في ذلك زيارة الأقارب المسنين الذين كان يتم تفادي زيارتهم كإجراء احترازي.

وقال نتنياهو إنه سيتم فتح المراكز التجارية والأسواق في وقت لاحق من الأسبوع وإن المدارس التي فتحت جزئيا يوم الأحد ستعود إلى جداولها المعتادة بحلول نهاية الشهر.

ولكن تعليق الرحلات التجارية سيظل في معظمه. وستظل القيود المفروضة على حجم التجمعات سارية.

وقال نتنياهو رغم تحذيره من أنه سيعاد فرض القيود إذا عاد معدل الإصابة بكورونا للارتفاع من جديد إن "انجازات إسرائيل في الحملة ضد فيروس كورونا تمثل نموذجا لدول كثيرة".

وكانت إسرائيل ضمن أول الدول التي أغلقت حدودها وفرضت قيودا صارمة بشكل متزايد على التنقل لعرقلة تفشي كورونا. وسجلت إسرائيل 16264 حالة إصابة و235 حالة وفاة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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