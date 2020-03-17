هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 01:30 م

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تل أبيب يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: كورينا كيرن - رويترز.

من جيفري هيلر

القدس (رويترز) - استندت إسرائيل إلى الظروف الاستثنائية يوم الثلاثاء واستعانت بالمراقبة الإلكترونية في معركتها للسيطرة على فيروس كورونا وقالت إن وقف انتشار الفيروس أهم من المخاوف من انتهاك الخصوصية.

وستتيح هذه الخطوة للحكومة بيانات من خلال الهواتف المحمولة لتتبع حركة المصابين بالفيروس وتحديد من يوجد في منطقة مجاورة وتحذيره.

وفي العادة يتطلب مثل هذا الإجراء موافقة البرلمان وإشرافا قضائيا. وقد احتال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن هذا الإجراء يوم الاثنين، على تلك الخطوات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لبدء التنفيذ بمقتضى قوانين الطواريء.

وأثارت الاستعانة بهذه التكنولوجيا التي تستخدم في مكافحة الإرهاب لتعقب المصابين وأي شخص كان على اتصال بهم انتقادات من جماعات الحقوق المدنية عندما اقترح نتنياهو ذلك خلال العطلة الأسبوعية.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن البيانات التي سيحصل عليها جهاز الأمن الداخلي شين بيت ستقتصر على وقف انتشار المرض وسيتم مسحها عند انتهاء حالة الطواريء.

غير أن رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل وصفت هذه الخطوة بأنها "سابقة خطيرة ومنحدر زلق".

ورفض وزير العدل عامير أوهانا هذا الانتقاد.

وقال عبر راديو إسرائيل "الخطر الذي نواجهه يفوق مخاوف من تقلقهم المراقبة الإلكترونية".

وكانت هذه الإجراءات الاستثنائية موضع انتقاد أيضا من جابي أشكينازي أحد كبار أعضاء حزب أزرق أبيض الذي كلف الرئيس الإسرائيلي زعيمه بيني جانتس بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في الثاني من مارس آذار.

وكتب أشكينازي يقول على تويتر "من غير المناسب اعتماد مثل هذا الإجراء بهذه الطريقة دون إشراف شعبي وبرلماني".

ومن التدابير الإضافية التي أعلنها نتنياهو يوم الاثنين منح إجازة لمدة شهر لأغلب العاملين بالقطاع العام وتخفيض الموجودين بمقر العمل من العاملين بالقطاع الخاص إلى 30 في المئة من العدد الإجمالي.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في إسرائيل 300 حالة. وفي الأراضي الفلسطينية تأكدت 41 حالة إصابة في الضفة الغربية ولا توجد حالات في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد فرضت إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس فأغلقت المدارس والمراكز التجارية والمطاعم وأغلب أماكن الترفيه وقصرت التجمعات على عشرة أفراد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن على جميع القادمين إلى الضفة الغربية من الأردن الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية -)

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