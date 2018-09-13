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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 05:18 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:18

قوات إسرائيلية تتحرك بعد ان ازالت بيوتا من الصفيح بناها ناشطون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت. تصوير: موسى قواسمة - رويترز (reuters_tickers)