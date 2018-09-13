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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 07:14 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:14

قوات إسرائيلية تتحرك بعد ان ازالت بيوتا من الصفيح بناها ناشطون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت. تصوير: موسى قواسمة - رويترز

الخان الأحمر (الضفة الغربية) (رويترز) - أزالت قوات الأمن الإسرائيلية يوم الخميس عدة بيوت من الصفيح بناها محتجون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة قررت إسرائيل هدمها.

وقال شهود من رويترز إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القرية قبل شروق الشمس وبدأت إزالة البيوت التي أقيمت حديثا دون أن تمس القرية البدوية التي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.

وقالت إدارة الاتصال العسكري الإسرائيلية على تويتر إنه تمت إزالة خمسة "مبان مؤقتة منقولة تم استقدامها وتثبيتها بشكل غير قانوني" في المنطقة.

وبيوت الصفيح الخمسة التي أزالتها القوات الإسرائيلية يوم الخميس بناها هذا الأسبوع نشطاء ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب دعما لأهل القرية.

وتقع الخان الأحمر بجوار طريق إسرائيلي سريع يمر عبر الضفة الغربية من القدس إلى البحر الميت.

وأثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، وعددهم 180، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومترا، انتقادات من الفلسطينيين وبعض البلدان الأوروبية الذين يشيرون إلى تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام.

ويقول الفلسطينيون إن هدم الخان الأحمر يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي التماسات ضد هدم القرية وأيدت السلطات الإسرائيلية التي تقول إن القرية بنيت دون التصاريح اللازمة. ويقول الفلسطينيون إن من المستحيل الحصول على تلك التصاريح.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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