هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 10:27 ص

تل أبيب (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه سينشر قوات لمساعدة الشرطة في دوريات الشوارع لفرض الإغلاق الذي يرمي لاحتواء فيروس كورونا.

وذكر الجيش في بيان أن حوالى 500 جندي سينضمون إلى وحدات الشرطة اعتبارا من يوم الأحد للمساعدة "في القيام بدوريات وعزل وتأمين مناطق معينة وإغلاق الطرق ومهام مشابهة أخرى".

وأوردت إسرائيل تقارير عن أكثر من 3000 إصابة و10 وفيات جراء الفيروس. وشددت السلطات هذا الاسبوع إغلاقا جزئيا وطلبت من المواطنين البقاء في نطاق 100 متر من منازلهم مع فرض عقوبات على المخالفين.

وطلبت السلطات من السكان البقاء في المنازل كلما أمكن وأغلقت المدارس وكثير من الشركات مما ترتب عليه تسريح أكثر من 500 ألف من العمالة.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرقات لتطبيق القيود وتفريق التجمعات.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في إفادة صحفية هذا الأسبوع قبل الإعلان إن قوات الجيش لن تكون مسلحة و"ستكون في وضعية تقديم الدعم أو المساندة، لمساعدة الشرطة الإسرائيلية" في ظل الإجراءات الجديدة.

وقال الجيش إنه سينشر مجموعة من الجنود في كل منطقة من مناطق الشرطة الإسرائيلية الثماني.

وهزت القيود الاقتصاد الإسرائيلي. وتوقع البنك المركزي هذا الأسبوع انكماشا اقتصاديا بنسبة 2.5 في المئة عام 2020، وذلك إذا خفت قيود الإغلاق الجزئي بحلول نهاية أبريل نيسان.

وأشار زعيم المعارضة بيني جانتس يوم الخميس إلى تفشي الوباء لدى التحرك صوب تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي خطوة مفاجئة قد تنهي عاما من الجمود السياسي.

(تغطية صحفية رامي أيوب - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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