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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 12:41 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 00:41

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل ابيب يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عوض - رويترز

من من رامي أميتشاي

المطلة (إسرائيل) (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها بدأت عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لشن هجمات عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية حتى الآن تتم داخل حدود إسرائيل ولم تمتد إلى لبنان حيث تبدأ الأنفاق.

ونشر الجيش لقطات لأنفاق ومعدات حفر أثناء عملها لتنفيذ ما وصفه "بالاستعدادات التكتيكية للكشف عن مشروع حزب الله للأنفاق الهجومية عبر الحدود".

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة اللقطات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق لم يبدأ تشغيلها بعد لكنها تمثل "تهديدا وشيكا". ونشر المتحدث الإعلامي للجيش باللغة العربية رسالة على تويتر يحذر فيها الجيش اللبناني وحزب الله من الاقتراب قائلا: "أرواحكم في خطر .. لقد تم تحذيركم".

وقال الجيش إن أحد الأنفاق يبدأ من داخل منزل في قرية كفر كلا اللبنانية ويعبر الحدود قرب بلدة المطلة في أقصى شمال إسرائيل.

ولم يرد تعليق حتى الآن من حزب الله. وقال الجيش اللبناني إن الوضع يتسم بالهدوء على جانبه من الحدود وهو ما قاله كذلك أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة.

وأضاف الجيش اللبناني أنه "على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن الأنفاق انتهاك خطير لسيادة إسرائيل.

وأضاف "نية حزب الله هي إدخال إرهابيين إلى أراضينا عبر هذه الأنفاق".

وتابع "هذه الأنفاق الإرهابية العابرة للحدود حفرها حزب الله بدعم مباشر وتمويل من إيران. تم بناؤها بهدف واحد في الاعتبار - مهاجمة وقتل رجال ونساء وأطفال إسرائيليين أبرياء".

وقال نتنياهو الذي التقى يوم الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في بروكسل لإطلاعه على العملية الوشيكة إن العملية ستستمر طالما دعت الضرورة.

وقال محمد الهادي، وهو مدير مدرسة لبنانية في العقد السابع من عمره عاش حياته كلها داخل قرية كفر كلا الحدودية "الوضع الحالي مش مستجد علينا نحنا. نحنا عايشين عطول بحالة حرب وبحالة استنفار وبحالة قلق وبحالة خوف وبحالة ترقب".

وأضاف "كل شيء بنتمناه إنو نوصل.. لإنو نعيش حياة كلها أمان.. كلها سلام.. كلها محبة.. كلها تعايش".

ولم تخض إسرائيل وحزب الله أي صراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ آخر حرب بينهما عام 2006 غير أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا مستهدفة ما وصفتها بإمدادات أسلحة متطورة لحزب الله.

واتضحت خطورة الأنفاق على إسرائيل خلال حربها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة عام 2014 عندما استخدم نشطاء فلسطينيون عشرات الممرات السرية التي تم حفرها من غزة إلى إسرائيل لشن هجمات مفاجئة.

وحدد نتنياهو في شهر سبتمبر أيلول ثلاثة أماكن في لبنان قال إن حزب الله يحول فيها "مقذوفات غير دقيقة" إلى صواريخ موجهة بدقة. ونفت الحكومة اللبنانية ذلك.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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رويترز