هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 01:38 م

القدس (رويترز) - أعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها ستسمح لأول مرة للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالات معينة.

وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي بيانًا بعد التشاور مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقول إنه سيتم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالتين هما وجود أسباب دينية وهي الحج، أو لأسباب تتعلق بممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات وفي هذه الحالة يمكن أن تصل مدة السفر إلى تسعة أيام.

وذكر البيان أن المسافرين لا يزالون بحاجة لموافقة السلطات السعودية.

(تغطية صحفية آري رابينوفيتش - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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