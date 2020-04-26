هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2020 11:32 ص

امرأة تضع كمامة على وجهها تسير في شارع رئيسي في القدس يوم 21 أبريل نيسان 2020. تصوير: عمار عواد - رويترز

القدس (رويترز) - سمحت إسرائيل بعودة بعض الأعمال يوم الأحد وقالت إنها ستبحث السماح للأطفال بالعودة للمدارس في إطار جهود تجريبية لتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد على التعافي من الأزمة.

وبعد عزل عام استمر لأسابيع، سمحت السلطات للمتاجر المطلة على الشوارع باستئناف العمل لكن مراكز التسوق والأسواق ظلت مغلقة كإجراء احترازي من التجمعات. كما تم السماح للمطاعم بتسليم الأطعمة من مقرها إضافة لتوصيل الطلبات للمنازل.

وسجلت إسرائيل التي يسكنها نحو 8.8 مليون نسمة 15398 حالة إصابة و199 وفاة بمرض كوفيد-19. وفي ظل استعانة مئة مصاب بالمرض حاليا بأجهزة التنفس الصناعي وتوفر ألفي سرير في المستشفيات لاستقبال أي حالات محتملة، يرى المسؤولون أن هناك فرصة لمراجعة سياسات مواجهة الجائحة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت للقناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الاثنين لبحث اتخاذ قرار بشأن إعادة فتح المدارس.

واقترحت وزارة التعليم أن تتواصل العملية التعليمية خلال العطلة الصيفية للتعويض عن الوقت الضائع وقت إجراءات العزل العام إذا تقرر استئناف العام الدراسي.

وقال المسؤولون إنه يمكن التراجع عن تخفيف القيود إذا ما ظهرت بؤر جديدة للعدوى. وفي مؤشر على انصراف السلطات عن سياسة فرض القيود على مستوى البلاد، فرضت إسرائيل إجراءات عزل عام اليوم الأحد على أحياء في بلدتين ظهرت فيهما حالات إصابة محلية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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