إسرائيل تشتبه في ضلوع موظف بقنصلية فرنسا في تهريب أسلحة للفلسطينيين

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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 10:03 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:03