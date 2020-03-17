هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 02:47 م

امرأة تضع قناعًا على وجهها في سوق في تل أبيب يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: كورنينا كيرن - رويترز

القدس (رويترز) - حثت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين على عدم مغادرة منازلهم إلا "للاحتياجات والخدمات الضرورية" وذلك في توجيهات جديدة صدرت يوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان الظروف المستثناة مثل الخدمات الحيوية وطلب الرعاية الطبية قائلة "لا يجب مغادرة المنزل إلا لحالات الضرورة".

وأشارت التوجيهات إلى أن المتنزهات والشواطئ والمراكز التجارية ليست ضمن الاستثناءات. وقالت إن الإسرائيليين سيسمح لهم بالتبضع لشراء الأغذية إذا لم تكن خدمة التوصيل للمنزل متاحة كما سيسمح لهم بالتريض في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق إذا لم يكن أحد بالجوار.

ولم يتضح بعد إن كانت الشرطة ستباشر في فرض هذه التوجيهات.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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