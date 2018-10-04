إسرائيل تعزز قواتها خارج غزة مع دخول الاحتجاجات الحدودية شهرها السابع
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القدس (رويترز) - قالت إسرائيل إنها تعزز قواتها حول قطاع غزة يوم الخميس كإجراء وقائي لمنع تسلل فلسطينيين أثناء احتجاجات على الحدود كثيرا ما قوبلت بإطلاق نيران إسرائيلية قاتلة.
ولا تنم عبارات البيان العسكري الإسرائيلي عن الإشارة إلى هجوم وشيك على غزة بل بدا أنها تشير إلى تقوية التحركات على الحدود لإحباط أي محاولة فلسطينية لاختراق السياج الأمني الإسرائيلي أثناء المظاهرات التي بدأت في شهر مارس آذار.
وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية التي تهيمن على قطاع غزة بالتحريض على العنف على الحدود وتنفي حماس ذلك. وتسيطر الحركة على قطاع غزة منذ عام 2007 وخاضت ثلاث حروب منذ ذلك الحين مع إسرائيل كان أحدثها حرب عام 2014.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز