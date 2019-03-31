هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 01:06 م

من نضال المغربي

غزة (رويترز) - أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة يوم الأحد لكنها أبقت على نشر تعزيزات عسكرية على الحدود المضطربة بعد يوم من خروج احتجاجات فلسطينية حدودية أصغر من المتوقع.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن أربعة فلسطينيين قتلوا بنيران إسرائيلية خلال المظاهرات التي خرجت يوم السبت إحياء للذكرى الأولى لاحتجاجات مسيرة العودة الكبرى.

وقُتل نحو 200 من مواطني غزة بنيران القوات الإسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس آذار من العام الماضي وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وقُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني في يوليو تموز.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو 40 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج يوم السبت وبعضهم ألقى قنابل يدوية وعبوات ناسفة لكن ثمة إشارات عديدة إلى تراجع عن مواجهة أوسع نطاقا وسط جهود مصرية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد تشمل أيضا تخفيف المحنة الاقتصادية التي يعانيها القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن احتجاجات السبت شهدت "عنفا أقل بكثير" من المظاهرات السابقة التي خرجت أسبوعيا. ووصف المنظمون المسيرة بأنها مليونية.

وعلاوة على ذلك، انتشر مئات الرجال الفلسطينيين، بعضهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مرتدين سترات برتقالية لمنع المحتجين من الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل.

وقال مسؤول بالحركة التي تدير قطاع غزة إن من المتوقع أن يجري وسطاء مصريون محادثات في إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.

وتصف إسرائيل حماس بأنها تنظيم إرهابي ويخيم الصمت على موقفها الرسمي من أي اتفاق قيد البحث وذلك قبل أسبوع من انتخابات تشهد منافسة حامية وأصبحت هجمات الصواريخ من غزة على البلدات الحدودية الإسرائيلية قضية أساسية فيها.

ودخلت شاحنات تحمل الغداء والوقود غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن أعادت إسرائيل فتحه يوم الأحد على الرغم من إطلاق عدد من الصواريخ على جنوب إسرائيل ليل السبت ورد دبابات إسرائيلية بإطلاق النار على مواقع لحماس. ولم ترد أنباء عن إصابات على جانبي الحدود.

* تصعيد

كان المعبر أُغلق يوم الاثنين بعد سقوط صاروخ أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين شمالي تل أبيب مما أدى إلى تصعيد في العنف عبر الحدود استمر يومين.

وأطلقت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية وعززت قواتها على الحدود بعد الضربة الصاروخية كما كثفت مصر جهود الوساطة.

وذكر ثلاثة مسؤولين فلسطينيين مطلعين على المحادثات أن اتفاقا محتملا يشمل إمدادات وقود ثابتة لغزة بتمويل من قطر ومشروعات لتوفير فرص عمل وتوسيع منطقة الصيد الخاصة بالقطاع قبالة ساحل البحر المتوسط.

وقال المسؤولون إن جماعات النشطاء الفلسطينيين في غزة وافقت قبل احتجاجات السبت على إبقاء المظاهرات بعيدا عن السياج الحدودي ووقف إطلاق البالونات الحارقة التي أحرقت مزروعات في جنوب إسرائيل.

وقال خليل الحية نائب رئيس مكتب حماس في قطاع غزة لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة "أيام تفصلنا عن تحقيق مطالبنا. نحن صابرون والاحتلال تحت اختبار".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتهمه خصومه من أقصى اليمين بأنه يتساهل كثيرا مع حماس، يوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بالبقاء "بأقصى قوة" على حدود غزة.

لكنه قال في تصريحات علنية يوم الخميس إن إسرائيل لن تشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إلا بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى. وشنت إسرائيل حربا على حماس في غزة عام 2014.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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