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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 06:36 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:36

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الأربعاء. تصوير: رونين زفولون - رويترز (reuters_tickers)