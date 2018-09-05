إسرائيل تغلق سفارتها في باراجواي بعد إعادة بعثتها إلى تل أبيب
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الأربعاء. تصوير: رونين زفولون - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراجواي يوم الأربعاء بعد ساعات من إعلان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.
كما نقلت الولايات المتحدة وجواتيمالا سفارتيهما إلى القدس في مايو أيار ويحاول نتنياهو إقناع دول أخرى بأن تحذو حذوهما.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب "إسرائيل ترى أن قرار باراجواي الغريب سيؤثر على العلاقات بين البلدين وأنه شديد الخطورة".
وتوجه رئيس باراجواي السابق هوراسيو كارتيس إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو أيار. وحل محله الشهر الماضي ماريو عبده، وهو أيضا عضو في حزب كولورادو المحافظ.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز